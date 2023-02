Voti stellari per Spalletti sui quotidiani: "Napoli a mille, vederlo giocare è un piacere"

Il suo Napoli non si ferma più. E' sempre bello vedere giocare la squadra di Luciano Spalletti che espugna anche il Mapei Stadium

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il suo Napoli non si ferma più. E' sempre bello vedere giocare la squadra di Luciano Spalletti che espugna anche il Mapei Stadium e vola a +18 sull'Inter seconda in classifica. "Nel giorno in cui fa mille panchine in carriera, il suo Napoli va ancora a mille - scrive TMW -. Si prende il lusso di cambiare tre uomini e non ne risente. Il sodalizio partenopeo è il solito mix di intensità, fisicità e bel gioco". Questo quanto scrive il Corriere dello Sport: "Mille panchine in carriera e altrettanti applausi. E poi la ventesima vittoria in campionato - la numero 280 in A - che fa sempre più rima con scudetto". "Veder giocare il suo Napoli è un piacere" sottolinea Tuttosport.