Xavi aveva preparato una gabbia per Osimhen: un infortunio complica i piani

Una gabbia per fermare Osimhen. Come scrive il Corriere dello Sport il tecnico del Barcellona Xavi cercherà di recuperare fino all'ultimo Ronald Araujo, che per fisicità e velocità era stato individuato come l’accompagnante ideale per Piqué per limitare al massimo il temuto Osimhen.

Il giocatore però ha un problema al polpaccio sinistro e se non dovesse farcela toccherebbe a Eric Garcia, rientrato in occasione del derby con l'Espanyol dopo 5 settimane di stop, ma apparso in condizioni tutt’altro che ottimali.