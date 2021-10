Zaniolo recupera e ritrova Spalletti da avversario: all'Inter Lucio lo sacrificò per Nainggolan

Nicolò Zaniolo sta bene. L'ultimo provino sostenuto ieri pomeriggio ha dato esito positivo, proprio come sperava José Mourinho, che poi in conferenza stampa ha pre-annunciato la formazione: "Giocherà la stessa squadra che ha iniziato con la Juventus, quindi anche Zaniolo". Quest'ultimo vivrà una sfida nella sfida con Luciano Spalletti, colpevole di non averlo valorizzato all'Inter e di averlo sacrificato nello scambio per Nainggolan. A riportarlo è il Corriere della Sera.