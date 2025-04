Zanoli convince al Genoa, Secolo XIX: "Si cerca lo sconto dal Napoli per il riscatto"

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva si è concentrato anche sul Genoa, reduce da un successo importantissimo nell'ultimo turno di campionato giocato al Ferraris contro l'Udinese. Il Grifone ha fatto un altro passo in avanti in chiave salvezza, portandosi a quota 38 e avvicinandosi sempre di più all'obiettivo stagionale. I rossoblu quindi guardano anche avanti e tra gli obiettivi del Genoa spicca anche il riscatto di Alessandro Zanoli, difensore andato che ha deciso proprio l'ultima sfida contro l'Udinese segnando il suo primo gol stagionale.

Il giocatore è diventato un punto di forza del Genoa, che ha prelevato il calciatore in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli. L'obbligo scatterebbe in caso di salvezza ma anche in base al numero di presenze raccolte dallo stesso Zanoli. L'intenzione del Genoa, in ogni caso, sembra quella di voler abbassare la richiesta del Napoli: i rossoblu potrebbe acquistare il calciatore a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro, una cifra che comunque il Genoa proverà a limare.