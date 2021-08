Zanoli, decisione sul futuro vicina: l'idea di Spalletti

Un nuovo esterno per il Napoli: Alessandro Zanoli è la sorpresa per la fascia destra. Il terzino classe 2000 è stato la rivelazione del ritiro estivo in Trentino, al punto che sarebbe molto vicina la conferma in rosa del promettente laterale.

Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, Zanoli sta per guadagnarsi la conferma di Spalletti in vista del campionato che inizierà il 22 agosto prossimo contro il Venezia.