Zazzaroni difende l'arbitro Sozza: "Ha arbitrato bene anche Juve-Napoli"

Sarà il milanese Sozza a dirigere la sfida di domani tra Inter e Roma. Una designazione che ha fatto scattare in men che non si dica la polemica social e radiofonica: "È giusto ricordare - puntualizza Ivan Zazzaroni dalle colonne del Corriere dello Sport - che Sozza è bravo, onesto e vuole bene ai genitori. E che ha già arbitrato una milanese contro una romana, Milan-Lazio 4-0 (ahia), oltre a Juve-Napoli e, proprio l’altroieri, Udinese-Salernitana". Il noto giornalista rivolge dunque un in bocca al lupo al direttore di gara: "Se è un arbitro con le palle uscirà indenne e migliorato anche da Inter-Roma; se non le ha, se non è in grado di affrontare pressioni di questo genere, non diventerà mai un grande arbitro e presto eviterà altre trasferte al suo tutor".