Zazzaroni: "Il Napoli ha bisogno di due acquisti di spessore per lo scudetto"

Commentando la classifica di Serie A, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni scrive: "Più sotto c’è il Napoli, primo per disponibilità dei giocatori nei confronti di Conte. La squadra, che in estate ha ritoccato l’asse portante - Buongiorno McTominay Lukaku - ha bisogno di almeno due aggiunte di spessore per puntare con più chance al titolo.

A pari merito metto l’Atalanta, in crescita costante e con Gasperini che non conosce riduzioni: è suo il calcio migliore. La Juve è al quinto posto. Fiorentina e Lazio, anch’esse con allenatori alla prima stagione nelle rispettive realtà, stanno però facendo meglio sotto molti punti di vista. È anche vero che sono differenti le aspettative e le pressioni: la Juve è la Juve, un continuo confronto col passato e l’obbligo del risultato, al di là di ogni campagna e promozione. Negli ultimi anni Torino ha bruciato Sarri, Pirlo e per certi versi anche Allegri".