Zazzaroni: "Inter, alcuni cambi a blocchi destano perplessità"

"L'Italiano per tutti". Inizia così l'editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport odierno, all'indomani del pareggio dell'Inter di Inzaghi contro il Bologna di Italiano nel recupero del 19° turno. "L'Inter non ha vinto. L’Inter adesso è a tre punti dal Napoli e le manca sempre una partita, quella di Firenze. Quella di Bove. L’Inter è la più forte, sa interpretare tutti i generi e i copioni, ha Lautaro e Thuram, Barella, Bastoni e Dimarco e se a un certo punto le togli Lautaro, Dimarco e Bastoni per Taremi, Carlos Augusto e Buchanan - quando le mancano Calhanoglu e Mkhitaryan - qualsiasi avversario si sorprende a respirare di nuovo e bene e guadagna in fiducia.

L’Inter conta, mentre il Bologna sconta la propria realtà periferica. Però il Bologna... Però il Bologna (anche) ieri ha giocato una grande partita, a lungo meglio dei campioni: alla fine registro 14 conclusioni (con un palo di Moro) per Italiano e 12 per Inzaghi. Quest'ultimo deve tenere tutti in tensione, non può permettersi scelte definitive, è ancora in un tempo rimediabile, tuttavia alcuni cambi a blocchi continuano a destare perplessità".