Zazzaroni: "Spalletti, c'è chi ha sperato che lasciasse per Allegri o Ranieri"

"Luciano Spalletti riparte da un calcio e da un disegno che non ama: dal 3-5-2 così distante dalle sue corde, dalla sua formazione, dai suoi princìpi. Lo fa, lo deve fare, per tentare di ridurre in fretta le distanze tra sé e i giocatori, tra sé e la delusione".

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza lo stato di salute della nazionale italiana nel giorno della gara con la Francia: "Posso soltanto immaginare quanto abbia sofferto per il fallimento e gli effetti di una campagna disastrosa, lui che pochi mesi prima aveva realizzato il capolavoro napoletano. La stampa non gliel’ha perdonata, c’è anche chi ha sperato che lasciasse per far posto a Allegri o Ranieri".