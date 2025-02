Zazzaroni stronca Joao Felix: "Tecnico ma niente di più, lo dice la sua carriera"

"Non si può uscire dalla Champions ai playoff con un Feyenoord debole e rabberciato al quale hai appena portato via Gimenez"

Milan eliminato ai playoff di Champions di Feyenoord e Ivan Zazzaroni ne ha per tutti! "Non si può uscire dalla Champions ai playoff con un Feyenoord debole e rabberciato al quale hai appena portato via Gimenez e che per sostituirlo ha dovuto mandare in campo il diciottenne Redmond che di nome fa Zepiqueno" scrive il giornalista sul Corriere dello Sport.

Critiche a Theo Hernandez per il rosso ma anche a Conceiçao per le scelte e per le sostituzioni. Fuori Pulisic, Gimenez, Musah e Reijnders pur di conservare João Felix "tecnica invidiabile ma niente di più: lo dice la sua carriera". Cos’è oggi il Milan? "Per ottenere spiegazioni esaustive mi sono rivolto all’agenzia Stefani, la voce del regime di via Aldo Rossi, zona Fiera: “Oggi è una società ben strutturata e soprattutto democratica. I rapporti tra Ibrahimovic e Conceiçao sono fantastici. Zlatan non ripete troppo spesso a Sergio che gli vuole bene ed è confermato soltanto perché, dài e dài - come la moglie alla quale ogni giorno dici ti amo - potrebbe non crederci più".