Zazzaroni su Dybala: "E' un disoccupato d'oro, pochi lo cercano e il Napoli non può permetterselo"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, parlando di Paulo Dybala, il giornalista Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive: "Dybala è da giorni a Miami con Oriana. Gioca a tennis con Correa, incontra ex compagni, partecipa all’amichevole “The beautiful game” organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos, prende il sole, fa il bagno e anche altro. Al momento è un disoccupato d’oro: bravo com’è, deve averne combinata una grossa, molto grossa, se la Juve l’ha scaricato, il Milan non lo cerca, la Roma l’ha semplicemente sondato, il Napoli non se lo può più permettere, il Real è in stato di grazia, il Barcellona in disgrazia e la Premier non lo considera: il 10 o il 9 e ½ di pura tecnica da quelle parti fatica".