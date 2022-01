Zazzaroni su Insigne: "Con i soldi di Toronto potrebbe acquistare il Napoli tra quattro anni"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni parla così di Luciano Spalletti e delle difficoltà incontrate nei primi mesi napoletani: “In tutti questi mesi ha tirato la carretta senza mai lamentarsi. Dopo gli infortuni chirurgici (Anguissa, Osimhen, Koulibaly, Fabian, Insigne), le ultime due sconfitte in casa senza un solo tiro in porta da parte degli avversari e le positività a gogo, a Luciano mancava solo la gestione del lungo addio di Insigne. Attesa a Castel Volturno l’invasione delle cavallette”.

Su Lorenzo Insigne: “De Laurentiis l’ha mollato, nessuno in Europa l’ha cercato e lui ha firmato un contratto con Toronto che tra quattro anni potrebbe consentirgli di acquistare il Napoli. Tu chiamalo, se vuoi, tiraggiro”.