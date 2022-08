Zazzaroni sul CdS: "Affare Ndombele? Come quello Lukaku, non rientrava nei piani"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, parla di Ndombele, dell'affare fatto dal Napoli, con un paragone

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, parla di Ndombele, dell'affare fatto dal Napoli, con un paragone: "Non è un’operazione alla BigRom-back, ma le somiglia: quando devi liberarti di uno stipendio pesante e soprattutto di un giocatore che per l’allenatore non rientra più nei piani, non guardi troppo per il sottile e vai via liscio. Certo, se poi lavori nella ricca Premier e non nella serie A impoverita il sacrificio ti risulta più digeribile".