Zazzaroni sul CdS: "Ancelotti lesse nome di Gattuso dai giornali e non fece una piega"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni commenta così le parole di Gattuso: "Ancelotti lesse spesso il suo nome sui giornali e non fece una piega fino alla cena dell'esonero. Il silenzio dell'amico non gli fece piacere, ma capì la situazione: Rino non avrebbe potuto che comportarsi così". In sintesi, non c'è da stupirsi. Tutti i club che pensando di cambiare guida tecnica devono sondare nuove disponibilità. Accadde anche per Gattuso, che ora è dalla parte di chi è in bilico: allora, perché ora si è infastidito?