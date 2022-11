Zazzaroni sul Cds: "C'è un epilogo sorprendente in questa Champions"

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato i gironi di Champions appena trascorsi

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato i gironi di Champions appena trascorsi: "Juve, la miglior prestazione. Sarri, chi dice UEFA dice danno". La Juve, priva di tanti titolari, ha affrontato il PSG e ha perso per 2-1 ma i tifosi hanno sostenuto la squadra "che più virtuale di così non si può ma che ha fatto di tutto per meritare l’incoraggiamento: senza dubbio la migliore prestazione stagionale" sentenzia Zazzaroni.

Il giornalista ha elogiato Napoli, Milan e Inter per la qualificazione, e ha parlato della Juve che è stata eliminata e questo è "l’aspetto più sorprendente di questa edizione della Champions". Chiosa poi sulle proteste di Sarri contro la UEFA: "Sul piano strettamente regolamentare la Lega olandese è autorizzata a fare come le pare, ma sul piano etico e sportivo l’Uefa non dovrebbe consentire favoritismi del genere. È l’UEFA, bellezza: zero sorprese".