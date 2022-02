Zazzaroni sul CdS: "Juve da scudetto? Mi ha insospettito la provocazione di Allegri..."

La Juventus batte l'Empoli a domicilio e si porta a -7 dalla vetta. Scudetto possibile o no? Se lo chiede Ivan Zazzaroni

La Juventus batte l'Empoli a domicilio e si porta a -7 dalla vetta. Scudetto possibile o no? Se lo chiede Ivan Zazzaroni, che si esprime così nel suo editoriale per il Corriere dello Sport: "La Cinica è vicina. Non ancora vicinissima, ma se le tre che le stanno davanti continueranno a buttar punti e - con i punti - fiducia e credito, chi può escludere che la peggiore Juve degli ultimi undici anni possa rientrare in corsa per il titolo? Tre settimane fa sembrava da pazzi soltanto ipotizzarlo . Quando - però - venerdì ho sentito lo stesso Allegri togliere ogni speranza alla sua squadra ricordando che per lo scudetto servono 85 punti, ho cominciato a insospettirmi: Max è portato alla provocazione, se non addirittura alla presa in giro".