Zazzaroni sul CdS: "Napoli città non partecipa e non crede al sogno Scudetto"

Scrive Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport: "Napoli sembra non crederci. Col Milan è 'fuitina'". Il giornalista ha commentato la sfida a distanza tra Napoli e Milan, parlando anche delle reazioni della tifoseria azzurra: "Per qualche strana ragione, alla crescita del Napoli non corrisponde la giusta risposta della città: si registra un evidente difetto di partecipazione ed è un fatto curioso e sorprendente, trattandosi di una delle tifoserie più appassionate al mondo. Napoli sembra non crederci, dunque. O non del tutto. Si avverte infatti un insolito profumo di cambiamento che il duello-scudetto col Milan e il vantaggio accumulato sulle avversarie avrebbero già dovuto trasformare in un altro profumo, quello del sogno". Il giornalista definisce una 'fuitina', dopo le prime 10 giornate, il primato di Napoli e Milan, al momento a +7 sull'Inter.