Zazzaroni sul CdS: "Spalletti ci riporta a Jim Morrison nella A più sovversiva degli ultimi anni"

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è espresso così sul Napoli e non solo nel suo fondo per l'edizione odierna del quotidiano: "Di questi tempi la fuga è l’unico modo per continuare a sognare. Luciano Spalletti ci riporta a Jim Morrison nel campionato più sovversivo degli ultimi anni. Un torneo di valori nuovi (e nuove bellezze), fatalmente destabilizzanti: Napoli, Atalanta, Milan e Lazio recita la classifica, in attesa della Roma. Il tratto comune è la contestazione estiva. Pochi mesi fa Napoli, Atalanta, Lazio e in parte anche il Milan occupavano le prime quattro posizioni nella graduatoria dell’insoddisfazione popolare: le rispettive tifoserie non avevano g radi to (eufemismo) gli esiti del mercato.

Nel caso del Napoli, soprattutto il lato cessioni: De Laurentiis veniva preso di mira con striscioni di protesta , Spalletti si vedeva costretto a chiedere di far tacere un soggetto che in ritiro, durante una serata di presentazione della squadra, stava inveendo contro la società : il tipo in questione considerava , come tanti, “sanguinosi” gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, ai quali avrebbe fatto seguito quello di Fabiàn".