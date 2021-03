Zazzaroni sul CdS: "Tra poco le Nazionali, che faranno i presidenti? Penso a Osimhen..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è curioso di sapere come si comporteranno i presidenti dei club italiani quando tra poco torneranno gli impegni con le Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Manderanno i propri tesserati in giro per il mondo con la terza ondata in arrivo? "Penso a Osimhen - scrive - che il virus l'ha già incrociato, atteso da due trasferte africane, o ai giapponesi che dovranno volare in Mongolia, per non dire dei brasiliani che giocheranno in Colombia o degli argentini in Brasile".