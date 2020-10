Zielinski al rientro: Gattuso sta pensando di schierarlo in un ruolo inedito

Piotr Zielinski è finalmente risultato negativo al Covid-19 al pari di Elmas. I due sono pronti al rientro, potrebbero tornare in campo domenica contro il Sassuolo. Intanto, l'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega che Gattuso sta valutando per il polacco una doppia collocazione tattica. Oltre a schierarlo come centrocampista centrale, l'ex Empoli potrebbe anche agire alle spalle di Osimhen e al posto di Mertens, dunque come trequartista nel 4-2-3-1 del tecnico.