Zielinski da 10 e lode: score da capogiro, è la sua miglior stagione

Quella in corso è la miglior stagione della carriera di Piotr Zielinski. Il nuovo ruolo di connettore tra centrocampo e attacco, un po' da mezzala e un po' de trequartista, gli ha permesso di raggiungere il top e il Corriere dello Sport lo sottolinea: "Forse in quest’anno che gli appartiene davvero – nove gol ma anche undici assist – qualcosa è successo, non ci sono più appisolamenti, c’è una distribuzione del suo calcio sempre più verticale, una natura che sta esplodendo. È la primavera di Zielinski: due volte 10 e lode”.