Zielinski diffidato e domenica c'è il Milan: Gattuso pensa a un'alternativa

Non solo Demme out col Genoa per squalifica: questa sera a Marassi potrebbe partire dalla panchina Piotr Zielinski. Motivo? Rischio squalifica. Domenica c'è il Milan al San Paolo, scontro diretto, e il centrocampista polacco è diffidato, per questo motivo Gattuso - secondo il Corriere del Mezzogiorno - starebbe pensando di sostiuirlo con Elmas per evitargli un'ammonizione che potrebbe essere decisiva.