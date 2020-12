Zielinski pronto alla quarta di fila da titolare: il nuovo ruolo non è un inedito per il polacco

Dopo aver giocato sempre da mezzala con la maglia del Napoli, quest'anno Piotr Zielinski si sta destreggiando anche da trequartista nel 4-2-3-1 di Rino Gattuso. Un ruolo nuovo in azzurro, ma non inedito per il centrocampista polacco, come ricorda il Corriere del Mezzogiorno: "Zielinski va verso la quarta gara consecutiva, si tratta di un altro “titolarissimo», Gattuso ha gestito il suo rientro dopo i 20 giorni d’assenza causa Covid. Il polacco ha il cambio di passo, tanta qualità tecnica, è un riferimento prezioso per la proposta offensiva e tra le linee può far male con lo spunto giusto. Si tratta di una posizione a cui è abituato, all’Udinese e all’Empoli alle origini della sua carriera ha agito spesso da trequartista".