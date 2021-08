Zielinski, sabato il rientro in gruppo: con il Genoa andrà al massimo in panchina

Piotr Zielinski resta in forte dubbio per la sfida contro il Genoa. Sicuramente, non dovrebbe farcela a partire dal primo minuto, sta facendo terapie e palestra per superare la contusione al quadricipite destro. Il polacco potrebbe tornare in gruppo soltanto sabato e con un solo allenamento nelle gambe è complicato che possa far parte della formazione titolare. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.