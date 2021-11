Zielinski sentiva il ritorno in Polonia ed è promosso: ha agito nel suo ruolo preferito

Promosso Piotr Zielinski, per il quale la partita di Varsavia contro il Legia aveva il sapore speciale del ritorno in Polonia, la sua patria. Una sintesi sulla prova dell'ex Empoli, autore della rete da calcio di rigore che ha avviato la rimonta del Napoli, arriva dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Zielinski è una stella in Polonia, uno dei migliori giocatori della Nazionale anche se non è riuscito ancora a brillare in competizioni come Mondiali ed Europei. Piotr l’ha detto in conferenza stampa, sentiva la sua prima gara con il suo club da avversario in patria. Spalletti gli ha chiesto di aiutare Petagna, cercando le situazioni in cui giocare nello stretto e aiutandolo a riempire l’area, così è arrivata la traversa. Si tratta della posizione e del lavoro che ama di più ma fino al 51’ gli era mancato l’acuto".