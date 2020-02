Ziliani attacca Nicchi: "A capo dell'AIA con i suoi amici di Calciopoli nonostante un passato imbarazzante!"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, sul giornale ha scritto della scalata di Marcello Nicchi alla presidenza dell'AIA nonostante una carriera da arbitro non da incorniciare: "Perché il calcio italiano è diventato questa indegna cosa cui ogni giorno ci tocca assistere? Perché i fatti succedono senza che nessuno ci faccia caso. Anche se sono importanti. Anche se produrranno conseguenze irreparabili. Come nel 2009 quando Marcello Nicchi diventa presidente nazionale AIA. Sono passati tre anni da Calciopoli e a capo del movimento spunta un ex dal passato imbarazzante.

[...] Eppure Nicchi è stato eletto a capo dell'Aia. Difficile dire perché. Ma insieme a Nicchi sono saliti in graduatoria tutti quelli che gli erano amici e vicini. Come Luca Pairetto, il figlio di Pierluigi - il designatore radiato a Calciopoli per i rapporti con Moggi - di cui Nicchi fu quarto uomo nella finale europea del 1996 tra Germania e Repubblica Ceca. E certo il figlio di Pairetto, Luca, con Nicchi a capo dell'Aia di strana ne ha fatta nonostante i continui pastrocchi".