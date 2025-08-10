Foto Big Rom non sbaglia! Al Patini arriva il 4-0!

vedi letture

All'85' arriva anche il poker degli azzurri con Romelu Lukaku! Cross basso dalla sinistra di Zanoli per Big Ron è un gioco da ragazzi insaccare di mancino da pochi passi dalla porta: 4-0 Napoli!

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".