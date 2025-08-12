Ufficiale Castel di Sangro, day 14: lavoro tattico anche al pomeriggio, il report

vedi letture

Quattordicesimo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta allo stadio Patini.

Al mattino i partenopei sono stati impegnati in un lavoro aerobico e tecnico ad alta intensità.

Nel pomeriggio allenamento incentrato sulla tattica, conclusosi con una partita a campo ridotto. Questo il report ufficiale pubblicato sul proprio sito dalla SSCNapoli.