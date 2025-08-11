Castel di Sangro, seduta pomeridiana al Patini per gli azzurri

Tredicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, gli azzurri tornano ad allenarsi al Patini dopo l'amichevole vinta ieri 4-0 contro Sorrento. I campioni d'Italia nella mattinata terranno una seduta a porte chiuse, nel pomeriggio l'allenamento sarà, invece, a porte aperte. Cancelli aperti alle 18,15. Gli azzurri sono arrivati ormai alla discesa di questa seconda parte di questa pre-season.

