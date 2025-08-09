De Bruyne show! Doppietta e assist in 23 minuti ed è 3-0 al Girona

Tris per il Napoli e doppietta per Kevin De Bruyne che fa 3-0 al 23'! Penetrazione centrale di Neres e Lukaku, dopo un rimpallo De Bruyne si trova la sfera tra i piedi: KDB calcia potente col mancino di controbalzo e firma il tris.

