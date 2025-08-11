Video De Bruyne show in partitella: gol fantastico di mancino al volo

Il Napoli nel 13esimo giorno del ritiro di Castel di Sangro ha svolto la consueta seduta pomeridiana, che tra i vari allenamenti ha previsto anche una partitella. Continua a deliziare i tifosi Kevin De Bruyne, che tra le diverse giocate oggi ha pescato un tiro perfetto di mancino al volo, su cui Milinkovic-Savic non ha potuto nulla.

Di seguito il video.