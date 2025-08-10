Foto Hasa cala il tris! Destro perfetto sull'assist di Vergara

Il Napoli cala il tris al 75' con Hasa! Vergara si porta la palla avanti col tacco e scappa sulla fascia destra, passaggio filtrante per Hasa che s'inserisce bene e con unb diagonale preciso firma il 3-0!

