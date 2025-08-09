Foto La sblocca subito Di Lorenzo! Colpo di testa vincente sul corner di KDB!

vedi letture

Partono fortissimo i campioni d'Italia: Napoli subito in vantaggio dopo appena 5' con il capitano Giovanni di Lorenzo! De Bruyne batte il calcio d'angolo a rientrare e trova il taglio sul primo palo di Di Lorenzo, che di testa la infila in rete.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".