Napoli avanti con una magia di Politano! Dribbling e sinistro chirurgico all'angolino

Napoli in vantaggio al 16' con un gran gol di Matteo Politano! Il numero 21 rientra da destra e col mancino trova l'angolo lontano, un super-gol! Colpo del singolo, indubbiamente, ma azione tra l'altro partita da Milinkovic, giocando sempre palla a terra. Campioni d'Italia avanti 1-0!

