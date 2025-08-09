Ufficiale Napoli-Girona, Buongiorno e Ambrosino non convocati

Tutto pronto allo Stadio Patini per Napoli-Girona, la terza amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Castel di Sangro. Antonio Conte non cambia sistema di gioco: il tecnico azzurro schiera la squadra con il 4-3-3 sulla falsa riga della scorsa stagione con Politano e Neres nel tridente insieme a Lukaku.

Non sono convocati per il test amichevole Giuseppe Ambrosino e Alessandro Buongiorno. L'attaccante napoletano sarà a breve ceduto in prestito, il difensore ex Torino è ancora in fase di recupero dopo l'intervento chirurgico per groin pain.