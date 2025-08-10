Ufficiale Napoli-Sorrento, un solo azzurro resta fuori. Torna invece Ambrosino

Il Napoli scende di nuovo in campo a Castel di Sangro. Gli uomini di Antonio Conte, dopo l'amichevole di ieri contro il Girona, alle ore 11:00 affronteranno il Sorrento allo stadio Teofilo Patini. Naturalmente, vista la distanza molto ravvicinata dall'ultimo test, la gara servirà soprattutto per dare spazio a chi non ne ha trovato contro gli spagnoli.

A differenza dell'amichevole di ieri, per la quale non erano stati convocati Ambrosino e Buongiorno, oggi rimane un solo assente. Il difensore ex Torino, ancora alle prese col recupero dall'infortunio, non è presente in distinta. Torna invece l'attaccante classe 2003. Ecco i due schieramenti:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Hasa, Gilmour, McTominay; Neres, Lucca, Lang

SORRENTO: De Sorbo; Fusco, D'Ursi, Cuccurullo, Plescia, Solcia, Franco, Cangianiello, Di Somma, Paglino, Colombini