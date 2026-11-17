Juventus, Yildiz torna a lavorare in campo: Spalletti fissa l'obiettivo per il rientro

Juventus, Yildiz torna ad allenarsi con il pallone: rientro in gruppo a metà dicembre. Le ultime su Zhegrova, Gonzalez e Cambiaso.

Arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria della Juventus, con Kenan Yildiz che ha ripreso a lavorare sul campo e con il pallone durante il percorso di recupero dall'infortunio. Il club bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve video che mostra il fantasista turco impegnato negli esercizi di riatletizzazione, accompagnando le immagini con un messaggio di incoraggiamento: “Un passo alla volta, Kenan”. Un aggiornamento accolto positivamente dai tifosi juventini, che attendono il ritorno del numero 10. La ripresa delle attività sul terreno di gioco rappresenta un passo avanti importante, ma non comporta necessariamente un'accelerazione dei tempi di recupero.

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Come riporta Tuttomercatoweb, il programma di recupero di Yildiz resta invariato, con il ritorno agli allenamenti insieme ai compagni previsto intorno alla metà di dicembre. L'obiettivo di Luciano Spalletti e dello staff medico della Juventus è quello di recuperare completamente il talento turco in vista dell'inizio del 2027, evitando rischi eccessivi nella fase conclusiva della riabilitazione. Nel frattempo, il tecnico bianconero continua a monitorare anche le condizioni degli altri giocatori indisponibili. Edon Zhegrova ha svolto una seduta differenziata, mentre Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso hanno lavorato a parte. La situazione dell'infermeria resta dunque sotto osservazione, con la Juventus che spera di recuperare progressivamente gli elementi attualmente ai box.