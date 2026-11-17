Torino, tegola Vlasic prima del Napoli: Abate studia le soluzioni alternative

Torino, Vlasic salta il Napoli e rischia un lungo stop: esami al bicipite femorale, Abate valuta Casadei e Mandragora.

Brutte notizie per il Torino in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato 21 novembre allo stadio Diego Armando Maradona: Nikola Vlasic è destinato a saltare la trasferta e rischia un'assenza ben più lunga. Il capitano granata non è stato convocato dalla Croazia per la partita vinta 2-1 contro la Repubblica Ceca a causa di un problema al bicipite femorale. Secondo quanto riportato da Torinogranata.it, saranno gli esami strumentali previsti oggi a chiarire l'effettiva entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Qualora gli accertamenti dovessero evidenziare una lesione muscolare, lo stop potrebbe prolungarsi per diverse settimane, mettendo a rischio anche il ritorno in campo del centrocampista entro la fine del 2026. Una situazione che preoccupa Ignazio Abate, chiamato a preparare la gara contro il Napoli e i successivi impegni, a cominciare da quello con la Lazio, senza uno dei suoi principali riferimenti tecnici.

Torino, chi sostituisce Vlasic contro il Napoli? Casadei in pole tra le soluzioni di Abate

L'assenza di Vlasic costringerà Abate a valutare nuove soluzioni per il centrocampo e la trequarti, senza necessariamente modificare il 4-4-2 che ha garantito maggiore solidità alla squadra. Tra le alternative indicate dal portale torinese prende quota Cesare Casadei, ex Chelsea in crescita nelle ultime settimane, che potrebbe sfruttare la propria fisicità e la capacità di inserirsi in fase offensiva. Il centrocampista era già stato provato in una posizione più avanzata durante il precampionato e rappresenterebbe una soluzione utile anche per mantenere equilibrio nella fase difensiva. Restano percorribili le opzioni Gineitis, Fitz-Jim e Mandragora, quest'ultimo vicino al pieno recupero della condizione, mentre Ilkhan è già tornato a disposizione. Abate potrebbe anche puntare su un centrocampo più tecnico con Mandragora, Bragança e uno tra Fitz-Jim e Ilkhan, soluzione che rischierebbe però di ridurre la fisicità e il collegamento con gli attaccanti. Da non escludere infine Oristanio, ancora alla ricerca di maggiore spazio. Il tecnico granata avrà a disposizione gli ultimi allenamenti al Filadelfia per individuare l'assetto migliore in vista della delicata trasferta contro il Napoli.