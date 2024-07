Accoglienza folle per Soulé, Brachino incredulo: "I romanisti credono sia CR7? O è il caldo?"

"Ognuno gioisce per quello che gli pare, però ci vuole un minimo di razionalità".

Il giornalista Claudio Brachino, in diretta a Sportitalia Mercato, ha parlato così dell'accoglienza che i tifosi della Roma hanno riservato a Matias Soulè: "Ma perchè i tifosi della Roma hanno accolto Soulè come se fosse Cristiano Ronaldo? Sarà forse per i 42° gradi ed il caldo? Ognuno gioisce per quello che gli pare, però ci vuole un minimo di razionalità".