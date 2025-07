La Juventus deve fare spazio a Sancho: i bianconeri mettono in vendita un big

vedi letture

La Juventus ha messo in vendita Nico Gonzalez. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, secondo la quale l'annata dell'ex attaccante esterno della Fiorentina ha subito una bocciatura piuttosto sonora, della quale il diretto generale Damien Comolli è pronto a farsi carico. Detto in altre parole: Nico è sul mercato e la Vecchia Signora ascolterà offerte, senza fare barricate nel caso in cui dovessero arrivare. Questo, perché convinta che si possa fare a meno dei 5 gol e 4 assist stagionali dell'argentino: un rendimento ben al di sotto di quanto mostrato, in termini realizzativi e non solo, durante la sua avventura fiorentina. Non è dello stesso avviso però Nico Gonzalez, che al momento nicchia e non si vede altrove, determinato a dimostrarsi e dimostrare di poter essere da Juve.

Per un eventuale sostituto i nomi sono sempre gli stessi: Jadon Sancho del Manchester United, per il quale ci sono stati contatti diretti anche ieri (il talento inglese ha già da giorni strizzato l'occhio ai bianconeri), e Francisco Conceicao, col Porto disposto adesso a negoziare al ribasso la sua valutazione originaria da 30 milioni di euro. Il doppio colpo sugli esterni arriverà però solamente in caso di addio di Nico Gonzalez.