Mario Rui può tornare in Italia: ci pensa un club di Serie A

Il Cagliari sta valutando di aggiungere Mario Rui alla propria rosa per la prossima stagione. Lo scrive la redazione di Tuttomercatoweb, che parla di un possibile ritorno in Serie A dell'ex laterale del Napoli: Il giocatore è svincolato e si è allenato a Lisbona nell'ultimo periodo - con un trainer personale e una squadra di Serie D - integro fisicamente e con l'intenzione di ritornare al calcio giocato dopo la risoluzione contrattuale con il Napoli avvenuta lo scorso 30 dicembre.

L'idea sarebbe quella di valutarlo di metterlo in coppia con il giovanissimo Idrissi per il lato mancino. Anche perché gli stessi isolani cercano spesso profili con già esperienza in Serie A. Ricordiamo che Mario Rui era stato uno dei protagonisti nell'annata del terzo scudetto, diventando pedina chiave nello scacchiere di Luciano Spalletti.