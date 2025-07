Video Juve, David è atterrato a Torino: firmera un contratto con ingaggio monstre

La Juventus è pronta ad accogliere il suo nuovo bomber. Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, è sbarcato in Italia in mattinata e si dirigerà nelle prossime ore verso la Continassa, quartier generale bianconero, dove visiterà per la prima volta le strutture che diventeranno il suo nuovo centro sportivo.

Poi sarà il momento del passaggio al J Medical, a ridosso dell’Allianz Stadium, dove sosterrà le consuete visite mediche prima della firma sul contratto. L’attaccante, attualmente svincolato dopo la scadenza con il Lille, firmerà un accordo con la Juventus fino al 2030, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno bonus fino ad almeno 1,5 milioni.