Ufficiale Addio al pallone arancione! L'annuncio della Serie A: "Si torna al giallo o bianco"

Basta pallone arancione in Serie A. A darne l’annuncio è stato, nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente di Lega, Ezio Maria Simonelli: “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni.

Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco".