Roma, Pellegrini: "Su Gasperini posso dire solo buone cose. Ti migliora su tutto..."

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e prossimo avversario del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di CBS Sports Golazo in cui tra i vari temi ha parlato anche di Gian Piero Gasperini: "Sono cambiate molte cose con Gasperini, ecco perché quando cambi l'allenatore è importante farlo all'inizio della stagione, perché hai il ritiro pre-stagione per capire quali sono le sue richieste. Ma sono davvero contento di essere allenato da lui, penso che sia davvero un grande allenatore.

Quando qualcuno parla di lui, parla sempre di quello che porta dal punto di vista atletico, ma io penso che è un allenatore che ti migliora molto anche tecnicamente. Quello che ti chiede in campo, come posizionarsi con il corpo, cercare di andare sempre verticalmente, essendo sempre molto offensivi...mi piacciono molto questi aspetti. Ovviamente gli allenamenti di Gasperini sono molto duri (ride, ndr), ma almeno migliori anche fisicamente. Però, ripeto, ti migliora anche tecnicamente: posso dire solo cose positive su di lui".