Fabregas appoggia Conte sul calendario: "È disturbante, non c'è programmazione"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, nella conferenza stampa odierna ha parlato anche della vittoria sul Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto merito c'è da parte sua nell'impresa di Napoli?

"Merito di tutti, è un lavoro. Sappiamo che il tempo ti dà più possibilità di lavorare certe dinamiche che sono importanti per noi. In 2 o 5 allenamenti è difficile. Nel calcio tutti ti studiano, noi stiamo trovando una continuità nel gioco facendo anche cose diverse e che i ragazzi capiscono bene. Tutto parte da qua. Tutti i dettagli contano, ma merito grandissimo alla squadra".

Ha tolto Paz perché si stava per arrivare ai rigori?

"No, Baturina stava giocando una grandissima partita, ho voluto finire la partita a cinque dietro con Vojvoda. Per gli ultimi 10-15 minuti evitare i contropiedi. La partita però è cambiata, abbiamo avuto due grandissime occasioni alla fine per vincerla comunque. lo non ho mai la paura però, se Nico sbaglia 10 rigori non lo tolgo per non farlo giocare. Se dovrà giocare al Real Madrid, dovrà vivere con quest'etichetta e la pressione addosso. lo non toglierei mai un giocatore per paura di farlo calciare. Smolcic ha calciato per la prima volta un rigore, ma lo vedo allenarsi, con una personalità incredibile. Mi piace cambiare le caratteristiche quando di fronte ai Savic in porta. Baturina stava bene invece".

Sulle polemiche del calendario dopo Napoli, gli impegni ravvicinati del Como ogni 60 ore tra questa e la prossima settimana..

"È difficile. Capisco sia difficile gestire tutto, giudicare quando non si è dentro a chi organizza i calendari è complicato. Ma per le squadre, questioni di logistica... mi piace questo hotel a Napoli, ma non c'è spazio o ci sono poche camere. Non c'è una programmazione chiara, è molto disturbante e cambia tante cose. lo sono preparato per domani, questo non è un lavoro nostro ma ovviamente mi piacerebbe sapere già tutto prima. Senza diversità. Oggi nel calcio 24 ore sembra una cazzata ma è tanto per un recupero fisico di un giocatore".