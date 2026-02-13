Milan, Allegri: "In 15 giorni abbiamo fatto solo 2 gare, non era semplice oggi"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Pisa: "Non era semplice stasera perché comunque il Pisa è una squadra scomoda. Sembra che ti aspettino, ti fanno uscire dalla partita e dopo magari ti colpiscono in contropiede. Anche sull'1-1 abbiamo dormito su una punizione e sono ripartiti.

Prendiamoci i tre punti, i ragazzi alla fine sono stati bravi. È normale che da questa partita dobbiamo assolutamente migliorare. È vero che che in 15-20 giorni abbiamo fatto solo due partite, quindi diciamo che non era neanche semplice. Mentalità? Dell'anno scorso non posso dire niente, non è giusto dirlo perché non so le cose. Posso dire che questa squadra ha dei valori tecnici importanti, ma ogni tanto rallentiamo mentamente e dobbiamo fare ancora un passaggio in avanti. Nelle qualità questo gruppo è veramente straordinario. I ragazzi sanno che fino ad ora hanno fatto tantissimo, ma sanno che in una settimana può addirittura cambiare il campionato. Stasera non era facile, era la sesta trasferta delle ultime nove partite, quindi ora ne avremo otto in case nelle ultime quattordici".