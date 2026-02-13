Foto Serie A, la classifica: il Milan vince ancora e torna a +4 sul Napoli

Il Milan vince ancora, seppur con difficoltà contro il Pisa, e si porta a 53 punti in classifica: considerando la gara da recuperare, i rossoneri al momento hanno 24 match giocati come le altre, e ritornano quindi a +4 sul Napoli ed a -5 dall'Inter.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Pisa-Milan 1-2:

1 - Inter 58 punti, 24 partite giocate

2 - Milan 53 punti, 24 partite giocate

3 - Napoli 49 punti, 24 partite giocate

4 - Juventus 46 punti, 24 partite giocate

5 - Roma 46 punti, 24 partite giocate

6 - Como 41 punti, 23 partite giocate

7 - Atalanta 39 punti, 24 partite giocate

8 - Lazio 33 punti, 24 partite giocate

9 - Udinese 32 punti, 24 partite giocate

10 - Bologna 30 punti, 24 partite giocate

11 - Sassuolo 29 punti, 24 partite giocate

12 - Cagliari 28 punti, 24 partite giocate

13 - Torino 27 punti, 24 partite giocate

14 - Parma 26 punti, 24 partite giocate

15 - Genoa 23 punti, 24 partite giocate

16 - Cremonese 23 punti, 24 partite giocate

17 - Lecce 21 punti, 24 partite giocate

18 - Fiorentina 18 punti, 24 partite giocate

19 - Verona 15 punti, 24 partite giocate

20 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate