Serie A, la classifica: il Milan vince ancora e torna a +4 sul Napoli
Il Milan vince ancora, seppur con difficoltà contro il Pisa, e si porta a 53 punti in classifica: considerando la gara da recuperare, i rossoneri al momento hanno 24 match giocati come le altre, e ritornano quindi a +4 sul Napoli ed a -5 dall'Inter.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Pisa-Milan 1-2:
1 - Inter 58 punti, 24 partite giocate
2 - Milan 53 punti, 24 partite giocate
3 - Napoli 49 punti, 24 partite giocate
4 - Juventus 46 punti, 24 partite giocate
5 - Roma 46 punti, 24 partite giocate
6 - Como 41 punti, 23 partite giocate
7 - Atalanta 39 punti, 24 partite giocate
8 - Lazio 33 punti, 24 partite giocate
9 - Udinese 32 punti, 24 partite giocate
10 - Bologna 30 punti, 24 partite giocate
11 - Sassuolo 29 punti, 24 partite giocate
12 - Cagliari 28 punti, 24 partite giocate
13 - Torino 27 punti, 24 partite giocate
14 - Parma 26 punti, 24 partite giocate
15 - Genoa 23 punti, 24 partite giocate
16 - Cremonese 23 punti, 24 partite giocate
17 - Lecce 21 punti, 24 partite giocate
18 - Fiorentina 18 punti, 24 partite giocate
19 - Verona 15 punti, 24 partite giocate
20 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate
