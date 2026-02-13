Ufficiale Pisa-Milan, le formazioni: Leao e Pulisic in panchina. Le scelte di Allegri e Hiljemark

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Pisa e Milan, anticipo della 25ª giornata di Serie A. Nei rossoneri, Massimiliano Allegri si affida al tandem d'attacco formato da Loftus-Cheek e Nkunku, quindi sono in panchina Leao e Pulisic, entrambi non al meglio della condizione fisica. Di seguito le formazioni ufficiali:

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic.

A disposizione: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling-Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.

Allenatore: Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Fullkrug, Leao, Pulisic, Odogu. Jashari

Allenatore: Massimiliano Allegri.