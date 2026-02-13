Pisa-Milan, le formazioni: Leao e Pulisic in panchina. Le scelte di Allegri e Hiljemark
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Pisa e Milan, anticipo della 25ª giornata di Serie A. Nei rossoneri, Massimiliano Allegri si affida al tandem d'attacco formato da Loftus-Cheek e Nkunku, quindi sono in panchina Leao e Pulisic, entrambi non al meglio della condizione fisica. Di seguito le formazioni ufficiali:
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic.
A disposizione: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling-Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.
Allenatore: Oscar Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Fullkrug, Leao, Pulisic, Odogu. Jashari
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro