Modric salva il Milan nel finale: Allegri fatica ma batte il Pisa 2-1

Termina sul risultato di 1-2 il match tra Pisa e Milan, anticipo della 25ª giornata di Serie A. La sblocca Loftus-Cheek allo scadere del primo tempo, a inizio ripresa l'episodio che smuove gli equilibri: calcio di rigore fallito da Fullkrug e dopo un quarto d'ora i padroni di casa trovano il pareggio grazie a Loyola. Nell'assalto finale, all'85esimo, la squadra di Massimiliano Allegri si aggrappa al campione Luka Modric che si inserisce in area, controlla e d'esterno segna la rete decisiva per la vittoria arrivata non senza fatica. Espulso Rabiot nel recupero per proteste.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Pisa-Milan 1-2:

1 - Inter 58 punti, 24 partite giocate

2 - Milan 53 punti, 24 partite giocate

3 - Napoli 49 punti, 24 partite giocate

4 - Juventus 46 punti, 24 partite giocate

5 - Roma 46 punti, 24 partite giocate

6 - Como 41 punti, 23 partite giocate

7 - Atalanta 39 punti, 24 partite giocate

8 - Lazio 33 punti, 24 partite giocate

9 - Udinese 32 punti, 24 partite giocate

10 - Bologna 30 punti, 24 partite giocate

11 - Sassuolo 29 punti, 24 partite giocate

12 - Cagliari 28 punti, 24 partite giocate

13 - Torino 27 punti, 24 partite giocate

14 - Parma 26 punti, 24 partite giocate

15 - Genoa 23 punti, 24 partite giocate

16 - Cremonese 23 punti, 24 partite giocate

17 - Lecce 21 punti, 24 partite giocate

18 - Fiorentina 18 punti, 24 partite giocate

19 - Verona 15 punti, 24 partite giocate

20 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate