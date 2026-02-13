Modric salva il Milan nel finale: Allegri fatica ma batte il Pisa 2-1
Termina sul risultato di 1-2 il match tra Pisa e Milan, anticipo della 25ª giornata di Serie A. La sblocca Loftus-Cheek allo scadere del primo tempo, a inizio ripresa l'episodio che smuove gli equilibri: calcio di rigore fallito da Fullkrug e dopo un quarto d'ora i padroni di casa trovano il pareggio grazie a Loyola. Nell'assalto finale, all'85esimo, la squadra di Massimiliano Allegri si aggrappa al campione Luka Modric che si inserisce in area, controlla e d'esterno segna la rete decisiva per la vittoria arrivata non senza fatica. Espulso Rabiot nel recupero per proteste.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Pisa-Milan 1-2:
1 - Inter 58 punti, 24 partite giocate
2 - Milan 53 punti, 24 partite giocate
3 - Napoli 49 punti, 24 partite giocate
4 - Juventus 46 punti, 24 partite giocate
5 - Roma 46 punti, 24 partite giocate
6 - Como 41 punti, 23 partite giocate
7 - Atalanta 39 punti, 24 partite giocate
8 - Lazio 33 punti, 24 partite giocate
9 - Udinese 32 punti, 24 partite giocate
10 - Bologna 30 punti, 24 partite giocate
11 - Sassuolo 29 punti, 24 partite giocate
12 - Cagliari 28 punti, 24 partite giocate
13 - Torino 27 punti, 24 partite giocate
14 - Parma 26 punti, 24 partite giocate
15 - Genoa 23 punti, 24 partite giocate
16 - Cremonese 23 punti, 24 partite giocate
17 - Lecce 21 punti, 24 partite giocate
18 - Fiorentina 18 punti, 24 partite giocate
19 - Verona 15 punti, 24 partite giocate
20 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate
