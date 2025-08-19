Inter, niente Under23 per Taremi: si aggregherà alla prima squadra

Mehdi Taremi è rientrato oggi a Milano per sottoporsi a test fisici e tornare a disposizione dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tmw, l’attaccante iraniano non sarà aggregato alla squadra U23 di Stefano Vecchi, come inizialmente ipotizzato, ma si unirà direttamente al gruppo di Cristian Chivu ad Appiano Gentile. Tuttavia, non entrerà subito negli allenamenti collettivi: seguirà inizialmente un programma atletico personalizzato per recuperare la condizione, dopo un lungo periodo lontano dai campi. L’assenza di Taremi è stata legata sia al conflitto in Medio Oriente, che lo ha costretto a restare in Iran, sia al permesso successivamente concesso dalla società, vista la delicatezza della situazione.

Il ritorno a Milano rappresenta però anche un passaggio importante in chiave mercato. L’Inter considera Taremi un giocatore cedibile e punta a incassare circa 10 milioni dalla sua eventuale partenza. Su di lui ci sono stati interessamenti da parte di club come Leeds, Fulham e Besiktas, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Qualora non trovasse una nuova destinazione, l’ex Porto sarebbe comunque inserito nelle rotazioni offensive di Chivu, in un reparto già ricco di alternative come Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito.